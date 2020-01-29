Столица полностью обеспечена тест-системами по диагностике коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тест-системы по диагностике коронавируса поступают в столицу из Новосибирского научного центра вирусологии без ограничения, об этом заявила главный санитарный врач Москвы, глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"В одном блоке мы можем одновременно провести исследование на 100 человек, и Москва сегодня получает четыре тысячи систем. По мере того как мы будем их использовать и расходовать, Новосибирск нам самолетом отправляет ежедневно, у нас нет проблем", – цитирует ее "Интерфакс".

Андреева отметила, что "это большая удача, что Роспотребнадзору удалось разработать тест-систему".

По ее словам, даже ВОЗом тест-система окончательно не разработана. "Москва имеет эти тест-системы без ограничения", – отметила главный санитарный врач Москвы.

Кроме того, она заявила, что в Москве не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

"До создания штаба службой Роспотребнадзора и, в частности, московским управлением, которое я возглавляю, уже с 1 января, когда мы знали, что осложнилась ситуация, но не было такой истерии в прессе, мы контролировали все прилеты и все рейсы, которые прилетают к нам из КНР на территорию международного аэропорта Внуково, который относится к юрисдикции Москвы", – заявила Андреева.

Она отметила, что за это время было проверено 22 рейса, которые прилетели из Китая. Проверяются также рейсы из Таиланда, усилен контроль за всеми рейсами из Юго-Восточной Азии.

"У нас осмотрены всего 150 тысяч пассажиров, у нас не зарегистрировано больных", – сказала Андреева.

Также она рассказала, что на подстанциях скорой помощи будут работать переводчики с китайского языка для общения с туристами из КНР.

"Что осложняет работу, это то, что в основном это граждане, которые не владеют никаким языком, кроме китайского. Поэтому сразу продумали вопрос переводчиков, которые возможны в работе", – отметила Андреева.

По ее словам, в столице как основной медицинский центр работает инфекционная клиническая больница № 1. Там, как отметила Андреева, сосредоточены все возможные случаи возникновения заболевания у граждан КНР.

Ранее Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса в РФ. Председателем стала Татьяна Голикова. В штаб также вошла глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, она стала заместителем Голиковой. Туда же включили главу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта, министров транспорта и здравоохранения, главу МЧС, представителей МИД, Службы внешней разведки РФ и гендиректора "Аэрофлота".

Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим.

Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5 974 человека, из них 132 скончались. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.

Минздрав назвал высоким риск появления коронавируса в России

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, ОАЭ и на Шри-Ланке. В России заболевших на данный момент нет.

Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале. Он оценил риск завоза нового штамма коронавируса как высокий.

Ростуризм советовал воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.

Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Роспотребнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.