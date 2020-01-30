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Россия временно приостанавливает оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в страну из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

Также стало известно, что компания "Аэрофлот" продлевает период возврата и переоформления билетов на рейсы в/из Китая без штрафных санкций в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в КНР. Пассажиры могут сдать билеты до 29 февраля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Владимиру Путину ежедневно докладывают о работе по противодействию распространению коронавируса. В качестве одной из мер Мишустин распорядился закрыть границы РФ на Дальнем Востоке.

Накануне президент призвал минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. В Минздраве подчеркнули, что риск проникновения заболевания в страну сохраняется.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, число зараженных превысило 7 тысяч человек.

