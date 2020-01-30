Путину ежедневно докладывают о работе по противодействию коронавирусу

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Владимиру Путину ежедневно докладывают о работе по противодействию распространению коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве одной из мер Мишустин распорядился закрыть границы РФ на Дальнем Востоке. По его словам, на данный момент в России заболевших нет.

"Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", – сказал Мишустин.

Премьер-министр утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем стала Татьяна Голикова. В штаб также вошли глава Роспотребнадзора, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, министры транспорта и здравоохранения, глава МЧС, представители МИД, Службы внешней разведки РФ и гендиректор "Аэрофлота".

29 января президент призвал минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. Голикова отметила, что, хотя случаев заражения в России не обнаружено, риск его проникновения в страну сохраняется.

Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Мэр взял ситуацию на личный контроль.

Тест-системы по диагностике коронавируса поступают в столицу из Новосибирского научного центра вирусологии без ограничения. На подстанциях скорой помощи будут работать переводчики с китайского языка.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711.