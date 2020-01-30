Мишустин закрыл границу РФ на Дальнем Востоке

ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это сделано в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

"Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", – сказал Мишустин.

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что временно прекращается оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в страну. А компания "Аэрофлот" продлевает период возврата и переоформления билетов на рейсы в/из Китая без штрафных санкций. Пассажиры могут сдать билеты до 29 февраля.

В России активно принимаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Минздрав разработал и направил в регионы временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового вируса.

Тем временем ученые во Владивостоке совместно с китайскими врачами разработали программу искусственного интеллекта для диагностики и лечения коронавируса. По мнению разработчиков, с данной программой больницы регионов смогут быстрее диагностировать заболевание и выбирать наиболее оптимальную терапию в зависимости от стадии болезни и особенностей организма.

Кроме того, в России есть достаточное количество средств индивидуальной защиты для населения и комплексных пунктов санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

Что на самом деле сейчас происходит в зараженном Китае

К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.