Мишустин закрыл границу РФ на Дальнем Востоке

12:44
ТАСС/Екатерина Штукина/POOL
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это сделано в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.
"Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", – сказал Мишустин.
Кроме того, в МИД РФ сообщили, что временно прекращается оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в страну. А компания "Аэрофлот" продлевает период возврата и переоформления билетов на рейсы в/из Китая без штрафных санкций. Пассажиры могут сдать билеты до 29 февраля.
В России активно принимаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Минздрав разработал и направил в регионы временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового вируса.
Тем временем ученые во Владивостоке совместно с китайскими врачами разработали программу искусственного интеллекта для диагностики и лечения коронавируса. По мнению разработчиков, с данной программой больницы регионов смогут быстрее диагностировать заболевание и выбирать наиболее оптимальную терапию в зависимости от стадии болезни и особенностей организма.
Кроме того, в России есть достаточное количество средств индивидуальной защиты для населения и комплексных пунктов санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации.
Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
Что на самом деле сейчас происходит в зараженном Китае
К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.
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