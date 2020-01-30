Минздрав РФ направил в регионы рекомендации по борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство здравоохранения России направило в регионы временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что рекомендации предназначены для врачей первичного звена, врачей инфекционных лечебных учреждений и врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара.

"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", – говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что это временные рекомендации, затем они будут обновляться.

Тем временем ученые во Владивостоке совместно с китайскими врачами разработали программу искусственного интеллекта для диагностики и лечения коронавируса. По мнению разработчиков, с данной программой больницы регионов смогут быстрее диагностировать заболевание и выбирать наиболее оптимальную терапию в зависимости от стадии болезни и особенностей организма.

Как стало известно ранее, в России есть достаточное количество средств индивидуальной защиты для населения и комплексных пунктов санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации с коронавирусом.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Минздрав России разработал проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.