В РФ достаточно средств индивидуальной защиты от коронавируса – экстренные службы

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В России есть достаточное количество средств индивидуальной защиты для населения и комплексных пунктов санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В резерве также имеются мобильные и комплексные пункты санитарной и специальной обработки, изолирующие боксы и спецодежда для персонала", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для их доставки в район возможного ЧП есть необходимый транспорт.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Минздрав России разработал проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.