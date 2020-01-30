В РФ достаточно средств индивидуальной защиты от коронавируса – экстренные службы

10:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России есть достаточное количество средств индивидуальной защиты для населения и комплексных пунктов санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В резерве также имеются мобильные и комплексные пункты санитарной и специальной обработки, изолирующие боксы и спецодежда для персонала", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для их доставки в район возможного ЧП есть необходимый транспорт.
Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Минздрав России разработал проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.
Что на самом деле сейчас происходит в зараженном Китае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: