Ученые предлагают использовать искусственный интеллект при лечении коронавируса

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Ученые во Владивостоке совместно с китайскими врачами разработали программу искусственного интеллекта для диагностики и лечения коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

Разработчики считают, что с данной программой больницы регионов смогут быстрее диагностировать заболевание и выбирать наиболее оптимальную терапию в зависимости от стадии болезни и особенностей организма.

"Специалисты смогут консультироваться с искусственным интеллектом для постановки диагноза и получения рекомендаций по лечению заболевания, связанного с коронавирусом 2019-nCoV, средствами китайской традиционной медицины", – пояснили в пресс-службе.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России о инфицированных на данный момент неизвестно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Минздрав России разработал проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.