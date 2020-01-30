МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР

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Фото: ТАСС/Zuma
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса, передает RT.
"МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в КНР, если они не вызваны крайней необходимостью", – говорится в сообщении ведомства.
Также гражданам России, которые находятся в КНР, рекомендовали сообщить свои данные российскому посольству.
По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, на острове Хайнань остаются около 1,1 тысячи туристов из России.
"Более 90% туристов находятся на острове Хайнань, на завтра там должно остаться примерно 1,1 тысячи российских граждан. До 4 февраля планируется, что они все вернутся. Остальные будут вывозиться на авиарейсах регулярных, до первой декады февраля вернутся", – приводит слова Ломидзе Агентство "Москва".
Также она подчеркнула, что если до конца марта ситуация не стабилизируется, то туристический бизнес России может потерять до 100 миллионов долларов.
В четверг, 30 января, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая.
Также премьер подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это сделано в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме того, 30 января временно прекращается оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в страну. В свою очередь компания "Аэрофлот" продлила период возврата и переоформления билетов на рейсы в/из Китая без штрафных санкций. Пассажиры могут сдать билеты до 29 февраля.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные вузы продлят каникулы для китайских студентов из-за коронавируса до 1 марта. Она пояснила, что Москва всеми способами пытается не допустить возникновения и распространения коронавируса на территории города. Помимо продления каникулярного режима в вузах, также будет организован медицинский контроль в общежитиях, где проживают студенты из Китая.
Накануне Владимир Путин призвал минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. В Минздраве подчеркнули, что риск проникновения заболевания в страну сохраняется.
Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, число зараженных превысило 7 тысяч человек.
Мишустин закрыл границу РФ на Дальнем Востоке
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