Число заразившихся новым коронавирусом превысило 8 тыс человек

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Число заразившихся новым типом коронавируса 2019-nCoV возросло до 8 152 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Число летальных исходов достигло 171. Ранее сообщалось о 7 711 заболевших и 170 умерших. Еще в отношении более чем 12 тысяч граждан КНР у медиков имеются подозрения на заражение коронавирусом.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Из-за распространения вируса отдельные участки границы РФ с Китаем закроют с пятницы, 31 января. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо этого, премьер-министр РФ поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда воошли его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Специалисты отметили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.

Ведомство разработало проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.