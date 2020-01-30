В Италии задержали круизный лайнер с пассажирами из Китая

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Фото: ТАСС/Xiao Yijiu via www.imago-images.de/imago images/Xinhua
Круизный лайнер Costa Crociere с 6 тысячами пассажиров на борту был временно задержан в итальянском порту Чивитавеккьи в связи с подозрением на коронавирус у двоих пассажиров. Об этом сообщает "Газета.ру".
Симптомы новой формы пневмонии зафиксировали у супругов из Гонконга. Пассажиров поместили в санитарный изолятор. У них держится высокая температура и наблюдаются проблемы с дыханием.
Супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего сели на корабль в Савоне. Из-за вынужденного карантина другие пассажиры не могут сойти на берег.
Ранее сообщалось, что в Чивитавеккью уже прибыли врачи, чтобы протестировать супругов из Гонконга на наличие коронавируса нового типа.
Вспышку новой формы пневмонии впервые зафиксировали в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал коронавирус 2019-nCoV. На данный момент известно, что число жертв болезни выросло до170 человек, заражено более 7 тысяч человек.
Как сообщает РИА Новости, в провинции Хубэй, где и началась эпидемия, сейчас находятся более 180 россиян. Всего в Китае остаются порядка 5 тысяч туристов. Туроператоры, в свою очередь, организуют только возвратные рейсы из страны.
Сообщается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Данная мера воспринимается как один из шагов по борьбе с распространением коронавируса. Впоследствии уточнялось, что с пятницы, 31 января, ограничат движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России.
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