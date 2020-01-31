В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что в настоящий момент на территории России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако Песков добавил, что угроза действительно сохраняется, передает РИА Новости.

На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, Песков ответил, что специальная рабочая группа следит за ситуацией распространения инфекции. Он уточнил, что пока такое решение не было озвучено, специалисты продолжают следить за ситуацией.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Число инфицированных к настоящему моменту составляет уже более 9 тысяч человек, число летальных исходов достигло 213 человек. Накануне сообщалось о 8 152 заболевших и 171 умершем.

Заболевшие новым вирусом выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Эксперты добавили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.

Ведомство разработало проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.