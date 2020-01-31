В АТОР рассказали о влиянии коронавируса на туризм

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе затруднилась сказать, как изменится ситуация с туризмом из-за коронавируса, сообщает ИА "НСН".
По ее словам, обновленные данные ВОЗ могут вызвать больше беспокойства у тех, кто хотел поехать в страны Юго-Восточной Азии или туда, где зафиксировали новое заболевание. Ломидзе предположила, что кто-то перенесет поездки. Оценить влияние можно будет в ближайшие несколько дней, добавила она.
Из-за коронавируса в Китае отменили чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Он должен был состояться в марте в Нанкине. Появились опасения, что под угрозой и проведение в Токио в июле – августе Олимпийских игр.
"Непосредственно на турпоток Игры никак не повлияют. Не думаю, что как-то настроения изменятся и у тех, кто собирается в Токио. Мне кажется, что может насторожить количество случаев заболевания в стране", – считает исполнительный директор АТОР.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько рассказал, что доля путешествующих китайцев – это 20% от общего числа туристов в мире. Последствия для бизнеса будут очень тяжелыми, полагает он.
"Оптимально с точки зрения туризма, чтобы ситуация разрешилась к концу марта. Если к этому сроку будет разработана вакцина или количество заболевших снизится, то можно сказать, что на высокий сезон коронавирус уже не повлияет", – заключила Ломидзе.
По последним сведениям, заболевание начало распространяться в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Из-за новой формы пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9692.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Ведущий научный сотрудник ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи" Минздрава РФ Николай Малышев заверил, что новый коронавирус живет во внешней среде не более двух суток и не может передаться через посылки из Китая. Китайские компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo тем временем переносят сроки поставок смартфонов в Россию.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией
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