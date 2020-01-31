Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

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Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
Китайские компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo переносят сроки поставок смартфонов в Россию, сообщает "Коммерсант".
Сообщается, что компании-производители направили своим партнерам письма, где объясняют перенос поставок оборудования тем, что из-за вспышки коронавируса каникулы в честь китайского Нового года были продлены до 10 февраля. Уточняется также, что срок может быть увеличен.
Кроме того, стало известно, что компания Apple, производство техники которой также находится в КНР, также начала переносить сроки своих поставок.
В пресс-службе Vivo отметили, что из-за продления новогодних каникул график поставок может сместиться на две недели для всех фирм, чьи производства находятся в КНР. Однако представители Vivo заверили, что потребители этого не заметят.
Директор департамента "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Павел Вьюков согласился с таким мнением и отметил, что некоторый дефицит смартфонов может возникнуть в случае приостановки поставок на срок от двух до пяти недель. Однако, по его мнению, такая ситуация может способствовать оздоровлению рынка.
Он также добавил, что при продлении карантина на месяц–полтора, возможны уже более серьезные проблемы.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал прогноз о возможном росте цен на 10–15% в случае задержек поставок оборудования.
Ранее сообщалось, что российские граждане обеспокоены тем, как коронавирус может отразиться на сроках доставки посылок с AliExpress. Кроме того, встал вопрос о возможности таким образом заразиться. Наиболее осторожные пользователи начали отказываться от покупок на AliExpress из-за коронавируса. Специалисты утверждают, что риск передачи заболевания при соприкосновении с товарами существует в том случае, если к нему прикасался больной человек. Однако в пресс-службе AliExpress заявили, что на данный момент нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски для здоровья людей.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал организациям, где работают граждане Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения в связи с риском распространения коронавируса. По этой же причине столичные вузы планируют продлить каникулы для китайских студентов до 1 марта.
От коронавируса в Китае погибли уже 213 человек, число заболевших пневмонией достигло 9692 человек.
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