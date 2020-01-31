Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций. Об этом сообщает "Интерфакс".

В первую очередь, эксперты рекомендуют избегать прикосновений к дверным ручкам, перилам и иным поверхностям в общественных пространствах. Кроме того, длинные волосы на голове советуют завязать – в противном случае, они могут касаться лица и переносить бактерии.

Для профилактики инфекций имеет смысл использовать одноразовые маски – наиболее актуально это в тех случаях, когда человек находится в общественном транспорте или местах большого скопления других людей. Данное защитное средство следует менять каждые 2-3 часа.

Что касается домашней обстановки, то специалисты Роспотребнадзора попросили граждан тщательно мыть руки и промывать нос изотоническим раствором соли. Кроме того, желательно избегать приветственных поцелуев и рукопожатий. Пользу могут принести проветривание, влажная уборка, строгое использование личного полотенца и зубной щетки.

Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Новая форма пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, уже стала причиной гибели более 170 человек, а число зараженных превысило восемь тысяч.

Впервые о случаях заболевания стало известно в декабре 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Ученые впоследствии заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем.

Ранее сообщалось, что созданный в России оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом обсудит дополнительные меры борьбы с заболеванием. На данный момент известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке.

