Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса

09:38
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций. Об этом сообщает "Интерфакс".
В первую очередь, эксперты рекомендуют избегать прикосновений к дверным ручкам, перилам и иным поверхностям в общественных пространствах. Кроме того, длинные волосы на голове советуют завязать – в противном случае, они могут касаться лица и переносить бактерии.
Для профилактики инфекций имеет смысл использовать одноразовые маски – наиболее актуально это в тех случаях, когда человек находится в общественном транспорте или местах большого скопления других людей. Данное защитное средство следует менять каждые 2-3 часа.
Что касается домашней обстановки, то специалисты Роспотребнадзора попросили граждан тщательно мыть руки и промывать нос изотоническим раствором соли. Кроме того, желательно избегать приветственных поцелуев и рукопожатий. Пользу могут принести проветривание, влажная уборка, строгое использование личного полотенца и зубной щетки.
Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Новая форма пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, уже стала причиной гибели более 170 человек, а число зараженных превысило восемь тысяч.
Впервые о случаях заболевания стало известно в декабре 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Ученые впоследствии заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем.
Ранее сообщалось, что созданный в России оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом обсудит дополнительные меры борьбы с заболеванием. На данный момент известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке.
По меньшей мере 183 россиянина находятся в зараженном коронавирусом Китае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: