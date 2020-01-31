Информация о температуре у китайцев в отеле Москвы не подтвердилась

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Информация о высокой температуре у восьми граждан КНР из столичного отеля Four Seasons не подтвердилась.

Все осмотренные врачами туристы находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Там отметили, что бригады скорой помощи выезжали в гостиницу к группе из 14 человек из Китая. Это обусловлено повышенным вниманием ко всем обращениям граждан КНР.

"Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности", - цитирует сообщение Агентство "Москва". При этом у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Госпитализация никому не потребовалась.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что несколько китайских туристов из отеля Four Seasons вызвали скорую помощь с жалобами на высокую температуру и простуду.

Данные об обнаружении коронавируса у пациента в больнице Москвы также опровергли в секретариате заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. В Роспотребнадзоре добавили, что в столице подтвержденных случаев инфекции нет.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV, началась в конце декабря. Его также выявили в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

По состоянию на 30 января количество жертв коронавируса в Китае составляло 170 человек, а количество зараженных приблизилось к восьми тысячам. Также первый случай заражения зафиксировали в Тибете. Таким образом, инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны.

В России об инфицированных на данный момент неизвестно. Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.