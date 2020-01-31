Секретариат Голиковой опроверг данные о коронавирусе в больнице Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об обнаружении коронавируса у пациента в больнице Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщили в секретариате заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.

"Мы не подтверждаем данную информацию", – сказал собеседник Агентства "Москва".

Аналогичное заявление сделал Роспотребнадзора. В Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет, отметили РИА Новости в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash распространил данные, что у пациента одной из инфекционных больниц столицы якобы предварительно обнаружен коронавирус.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV, началась в конце декабря. Его также выявили в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

По состоянию на 30 января количество жертв коронавируса в Китае составляло 170 человек, а количество зараженных приблизилось к восьми тысячам. Также первый случай заражения зафиксировали в Тибете. Таким образом, инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны.

В России об инфицированных на данный момент неизвестно. Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.