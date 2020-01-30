РЖД ввел ограничение пассажирского ж/д сообщения с Китаем до 1 марта

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
Движение пассажирских поездов в Китай временно отменено за исключением маршрута Москва – Пекин. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".
"В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30 января 2020 г. с 0:00 31 января до 1 марта 2020 г. временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР", – говорится в сообщении.
Пассажирам также напомнили, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, можно будет вернуть без удержания сборов и плат.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что железнодорожное сообщение с Китаем будет ограничено с 31 января 2020 года. Решение о режиме авиасообщения между РФ и Китаем будет принято после того, как министерство транспорта РФ и МИД РФ оценят ситуацию по количеству возвращающихся в Россию граждан. Вице-премьер добавила, что продлен срок закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа - Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.
Ранее сообщалось, что грузовое железнодорожное сообщение между РФ и Китаем приостановят в связи с угрозой распространения коронавируса.
30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это сделано в качестве одной из мер по борьбе с распространением нового вируса.
Затем в МИД РФ сообщили о временном прекращении оформления электронных виз гражданам Китая для въезда в страну. В свою очередь, компания "Аэрофлот" продлевает период возврата и переоформления билетов на рейсы в/из Китая без штрафных санкций. Пассажиры могут сдать билеты до 29 февраля.
Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло почти 8 тысяч. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.
К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: