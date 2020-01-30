РЖД ввел ограничение пассажирского ж/д сообщения с Китаем до 1 марта

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Движение пассажирских поездов в Китай временно отменено за исключением маршрута Москва – Пекин. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

"В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30 января 2020 г. с 0:00 31 января до 1 марта 2020 г. временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР", – говорится в сообщении.

Пассажирам также напомнили, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, можно будет вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что железнодорожное сообщение с Китаем будет ограничено с 31 января 2020 года. Решение о режиме авиасообщения между РФ и Китаем будет принято после того, как министерство транспорта РФ и МИД РФ оценят ситуацию по количеству возвращающихся в Россию граждан. Вице-премьер добавила, что продлен срок закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа - Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Ранее сообщалось, что грузовое железнодорожное сообщение между РФ и Китаем приостановят в связи с угрозой распространения коронавируса.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это сделано в качестве одной из мер по борьбе с распространением нового вируса.

Затем в МИД РФ сообщили о временном прекращении оформления электронных виз гражданам Китая для въезда в страну. В свою очередь, компания "Аэрофлот" продлевает период возврата и переоформления билетов на рейсы в/из Китая без штрафных санкций. Пассажиры могут сдать билеты до 29 февраля.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло почти 8 тысяч. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.

К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

