Специалисты оценили риски заражения коронавирусом через посылки с AliExpress

23 января, 08:43
Россияне начали отказываться от покупок на AliExpress из-за коронавируса
Стало известно, можно ли заразиться новым коронавирусом из Китая при заказе посылок с AliExpress. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу "AliExpress Россия".
Там отметили, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами выявлено не было.
Несмотря на это, некоторые специалисты продолжают считать, что заразиться через контакт с предметом вполне возможно в том случае, если к товару прикасался больной человек.
"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – считает заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.
Эту информацию опровергла завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова. Она отметила, что вероятность передачи коронавируса таким способом мала, поскольку возбудители заболеваний чувствительны к окружающей среде. Так, возможность мутирования вируса в условиях внешней среды, где он может жить всего несколько часов, практически исключена.
Помимо этого, о ситуации высказались в "Почте России". Сотрудники заверили, что компания уделяет большое внимание безопасности клиентов и следует предписаниям профильных ведомств.
Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае.
Число погибших из-за коронавируса в КНР увеличилось до 17 человек. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи. Сообщается о 444 заразившихся.
Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.
Сообщается, что в России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Предполагается, что заболевание можно выявить на раннем этапе заражения.
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