Депутат нового созыва Госдумы Елиферова сложит полномочия

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Депутат Госдумы девятого созыва от "Единой России" Ирина Елиферова подала заявление о досрочном сложении полномочий. Соответствующая информация опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Уточняется, что решение Елиферовой связано с переходом на новую работу.

Она стала первым депутатом нового созыва, решившим покинуть парламент, – это произошло менее чем через неделю после начала работы ГД в обновленном составе.

Полномочия Елиферовой будут считаться прекращенными с 2 октября – даты подачи заявления. Вопрос о ее уходе из Госдумы рассмотрят на пленарном заседании 13 октября.

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила два новых комитета. Первый будет решать проблемы уголовного и административного права, а второй – вопросы цифрового развития и искусственного интеллекта.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 18 по 20 сентября. Всего проголосовали 67 448 094 человека. Партия "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1.