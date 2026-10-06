Каждый четвертый москвич допустил переезд в другой город

Фото: depositphotos/motortion

Около 25% жителей Москвы допускают возможность переезда в другой регион, что является минимальным показателем среди всех категорий городов. Об этом сообщает "Ведомости. Город" со ссылкой на аналитический дайджест.

Для сравнения: в остальных категориях городов средняя доля потенциальных мигрантов составляет 48%. Среди тех, кто уже перебрался в Москву или другие ключевые узлы, желание продолжить переезд выражают 56 и 50% соответственно. Авторы исследования считают, что крупные центры нередко становятся финальной точкой миграционного маршрута.

Эта особенность заметна в Москве – 67% ее жителей родились в столице. Исследователи объясняют высокую оседлость не низкой мобильностью населения, а тем, что после попадания в ядро агломерации человек может перестать рассматривать дальнейший переезд как необходимый этап своей миграционной траектории.

При этом жители крупных городов активно пользуются возможностями за пределами места проживания. В целом 32% опрошенных считают главным преимуществом таких городов более широкий выбор работы, 30% – высокий уровень зарплат, а 29% – развитую инфраструктуру. Для москвичей последний фактор оказался еще значимее, на него указали 35% респондентов.

Мобильность особенно заметна в сфере повседневных услуг. В малых городах только 30% жителей никогда не выезжают за пределы своего населенного пункта за покупками, тогда как в среднем по выборке таких респондентов 48%. С медицинскими услугами ситуация схожая: за пределы своего города не ездят 37% жителей малых населенных пунктов против 53% опрошенных в целом.

Жители Москвы, напротив, чаще других выезжают в другие регионы ради досуга. Среди тех, кто совершает такие поездки, 32% выбирают для отдыха другие субъекты России при среднем показателе 22%. Еще выше показатель медицинской мобильности: 43% москвичей, которые выезжали за пределы столицы для лечения, обращались за медицинской помощью в других регионах страны. В среднем по выборке этот показатель составляет 22%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что восемь крупных российских холдингов подготовили планы по переводу части сотрудников из Москвы в регионы. В их числе – РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО" и "Зарубежнефть". В структурах этих компаний насчитывается 250 организаций в столице, где работают около 270 тысяч человек.