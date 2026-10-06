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06 октября, 18:53

Общество

Телеканал Москва 24 стал лауреатом премии имени Эдуарда Сагалаева

Фото: пресс-служба "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 победил в номинации "Лучшая ежедневная информационная или еженедельная информационно-аналитическая программа" премии имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени". Торжественная церемония награждения прошла 6 октября в Московском международном доме музыки.

Номинации конкурса ежегодно определяются организационным комитетом и отражают наиболее актуальные проблемы современности. От Москвы 24 была представлена авторская программа главного редактора Дмитрия Щугорева "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым" – о самых заметных и важных событиях, произошедших в столице за неделю. Производителем программы выступает АО "Москва Медиа".

Щугорев отметил, что премия позволяет получить второе и третье мнения о работе телеканала. При этом проект "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым" еще совсем молодой – первый выпуск состоялся в феврале этого года, а в новом сезоне программу переименовали в более короткое название "Мегаполис".

"Для меня важно было собрать такой коллектив, который загорится этой идеей: не просто подвести итоги недели, а разложить события в городе по смыслам", – добавил главред.

Кроме того, документальная лента "Свой среди других. Дагестан" телеканала "Моя Планета" удостоена награды в спецноминации "Солидарность". В фильме ведущий Андрей Понкратов отправился в самое сердце республики. Он попробовал сварить идеальный кофе и приготовить традиционный урбеч, а также прикоснулся к древней мудрости, расшифровывая символы старинной испикской керамики.

"Мы всегда говорим, что "Моя Планета" – это в первую очередь люди, которые неравнодушны к планете, к знаниям и путешествиям. Именно они, герои наших программ, становятся проводниками наших зрителей в удивительный мир", – отметил главный редактор телеканала Роман Лобашов.

В проекте "Свой среди других" Понкратов путешествует по планете, чтобы "стать своим" в самых самобытных уголках России и мира. Документальный фильм о Калмыкии из этого цикла в 2025 году занял первое место в номинации "Телевидение" Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец".

Всего на премию имени Эдуарда Сагалаева поступило более 250 работ со всей России – от Луганска и Донецка до Комсомольска-на-Амуре и Южно-Сахалинска. Церемония была приурочена к 80-летию со дня рождения основателя Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Участниками торжества стали более 200 гостей: представители власти, руководители медиахолдингов, директора региональных телеканалов и представители СМИ.

Ранее проект телеканала Москва 24 "Мослекторий" победил в международном конкурсе "Говорим, пишем, думаем по-русски!". Жюри присудило первое место в номинации "Лучший телепроект на русском языке". Особенного упоминания заслужил выпуск, в котором лингвист и член орфографической комиссии РАН Мария Ровинская рассказывала о происхождении и значении русского мата.

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