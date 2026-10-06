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06 октября, 19:57

Происшествия

Танкер загорелся в Черном море

Фото: МАХ/Baza

Возгорание танкера произошло в акватории Черного моря. В целях безопасности пляжи для отдыхающих закрыты, сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин в мессенджере MAX.

В настоящее время ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Плишкин призвал жителей и гостей Сириуса воздержаться от долгого нахождения на улице, также не рекомендуется открывать окна в помещениях.

"О результатах мониторинга будем систематически информировать", – добавил глава администрации федеральной территории.

Ранее два человека погибли после того, как судно загорелось и затонуло в Черном море вне территориальных вод Румынии. Еще 11 моряков спасли. В поисково-спасательной операции участвовали вертолет и несколько катеров.

Сухогруз следовал в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 30 морских милях к югу от населенного пункта Сфынту-Георге. Как писали румынские СМИ, корабль ходил под флагом Федерации Сент-Китс и Невис и перевозил зерновые культуры.

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