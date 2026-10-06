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06 октября, 20:07

Политика

Депутат Госдумы восьмого созыва Михаил Романов ушел на СВО

Фото: телеграм-канал "РОМАНОВ Z"

Депутат Госдумы прошлого, восьмого созыва Михаил Романов заключил контракт с министерством обороны России и отправился в зону проведения СВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Романов напомнил, что является офицером запаса, в связи с чем решил пройти военную службу по контракту. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в победу.

"С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции", – сказал Романов в видеообращении.

Он был депутатом Госдумы седьмого и восьмого созывов в период с 2016 по 2026 год.

Ранее в зону спецоперации отправился сын писателя и военного Захара Прилепина Игнат. Он заключил контракт на службу в диверсионно-разведывательном подразделении "Родня", которое было организовано отцом и его товарищами в 2023 году.

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