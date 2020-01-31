Россия ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля

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Россия закрывает авиасообщение с Китаем, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, передает ТАСС.

Четыре китайских авиакомпании также продолжат полеты в российскую столицу. Москва обратится к Пекину с просьбой сохранить чартерные рейсы. Это необходимо для вызова россиян по их желанию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Новый режим воздушного сообщения с КНР введут с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F.

При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать не планируется.

Ранее стало известно, что в России выявлены первые два человека с симптомами нового коронавируса. Они являются гражданами Китая.

В Роспотребнадзоре уточнили, что состояние заболевших стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Глава ведомства Анна Попова отметила, что риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ нет.

Правительство РФ начнет эвакуацию граждан России из Китая. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй – 341. На Хайнане остаются около 2 665 россиян.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9 692.