Правительство начнет эвакуацию граждан России из провинции Хубэй

15:40
Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Правительство начнет эвакуацию граждан России из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
"Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и (провинции. – Прим. ред.) Хубэй. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находятся, по предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй – 341", – сказала она.
По словам Голиковой, на Хайнане сейчас находится около 2 665 россиян. Сопровождать всех россиян из Китая в полете будут специалисты Роспотребнадзора. После эвакуации россияне будут помещены в карантин на 14 дней.
Голикова также объявила о закрытии всех авианаправлений с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом Россия обратится к китайской стороне с просьбой сохранить чартерные рейсы из Китая для вывоза россиян по их желанию.
Ранее вице-премьер РФ сообщила, что в России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом. Это произошло в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Число инфицированных к настоящему моменту составляет уже более 9 тысяч человек, число летальных исходов достигло 213 человек. Накануне сообщалось о 8 152 заболевших и 171 умершем.
Заболевшие новым вирусом выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.
Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Эксперты добавили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.
Ведомство разработало проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией
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