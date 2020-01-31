Два первых случая коронавируса выявили в РФ

Фото: ТАСС/DAVID CHANG/ЕРА

В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом. Как сообщает ТАСС, они являются гражданами Китая.

"Выявлено двое больных коронавирусом в России – в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", – заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

В Роспотребнадзоре заявили, что состояние заболевших стабильное, без клинических проявлений и без температуры.

Оба больных помещены в боксированную палату, им были проведены все необходимые мероприятия, контактные обследования, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риска распространения ситуации дальше нет", – добавила она.

Близкие двоих пациентов с коронавирусом в РФ также госпитализированы, отметили в Роспотребнадзоре.

Голикова также отметила, что Россия закроет границу с Монголией из-за коронавируса. По ее словам, граждане Белоруссии и Китая, имеющие вид на жительство в РФ, при въезде через пункты пропуска будут проходить карантин.

Также Голикова заявила, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. Сейчас на Хайнане находится около 2 665 россиян. Сопровождать в полете их будут специалисты Роспотребнадзора. После эвакуации граждане РФ будут помещены в карантин на 14 дней.

О первых случаях заболевания новой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщалось в декабре 2019 года. Эпидемия началась с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань. Всего в Китае в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч случаев заболевания. Жертвами болезни стали 213 человек.

Сообщается, что Россия закрывает все авианаправления с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Новый режим воздушного сообщения с КНР введут с 1 февраля.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево перевел все китайские рейсы в один терминал F.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация с коронавирусом вызывает в Кремле серьезную озабоченность. Представитель главы государства заявил, что проблема заслуживает всех принимаемых правительством мер по противодействию эпидемии.

В пятницу, 31 января, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова распорядилась создать при организации координационный центр для борьбы с новой формой пневмонии. Созданный агентством центр будет транслировать решения штаба правительства РФ через медицинские, санитарные и научные организации ФМБА России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Аналогичная мера действует и на нескольких других участках государственных рубежей. Кроме того, Россия временно приостановила оформление электронных виз для граждан Китая.

