В Роспотребнадзоре исключили риск распространения коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска распространения коронавируса, обнаруженного у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, дальше по России нет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Она отметила, что оба больных помещены в боксированную палату, им были проведены все необходимые мероприятия, контактные обследования. Глава ведомства уточнила, что сейчас состояние заболевших стабильное, без клинических проявлений и температуры.

О зафиксированных в России двух случаях заражения коронавирусом сообщила 31 января глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Это произошло в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.

После этого она сообщила об отправке всех россиян из Китая в Россию. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй – 341. На Хайнане остается около 2 665 россиян. Сопровождать всех россиян из Китая в полете будут специалисты Роспотребнадзора. После эвакуации россияне будут помещены в карантин на 14 дней.

Голикова также объявила о закрытии всех авианаправлений с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом Россия обратится к китайской стороне с просьбой сохранить чартерные рейсы из Китая для вывоза россиян по их желанию.

По ее словам, сейчас в России активно работают над созданием вакцины от коронавируса. Она добавила, что на данный момент неизвестно, сколько на ее разработку уйдет времени, выразив надежду на помощь китайских специалистов.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9 692.