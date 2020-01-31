В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом выступает с новыми мерами, чтобы не допустить появления инфекции, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 31 января штаб решил проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских вузов.

"Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медосмотр", – подчеркнула она.

По просьбе учебных заведений в 34 общежитиях студентов будут осматривать врачи. Вузам рекомендовали продлить каникулы для студентов из Китая до 1 марта.

Совместно с департаментами спорта, культуры, транспорта, а также торговли и услуг столичным предприятиям в соответствующих отраслях рекомендовали усилить дезинфекционный режим.

С 29 января в гостиницах, где проживают большинство граждан КНР, начали дежурить мобильные бригады Депздрава. По итогам 30 января медики осмотрели более 1360 человек, в том числе 37 детей.

Ракова напомнила, что накануне в инфекционную больницу доставили 10 человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китая. Четверо из них – граждане КНР. Результаты лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов оказались отрицательными.

"Четыре пациента, госпитализированных накануне, выписаны домой на амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии. Как и сообщалось ранее, проведенные лабораторные исследования также не выявили у них нового коронавируса. В Москве нет случаев новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что службы Роспотребнадзора выявили двух больных новой инфекцией коронавируса – в Забайкальском крае и Тюменской области. Они изолированы и находятся под жестким наблюдением, им оказывается необходимая помощь. Оба заболевших являются гражданами Китая.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Число инфицированных к настоящему моменту составляет уже более 9 тысяч человек, число летальных исходов достигло 213 человек. Заболевшие новым вирусом выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, на Шри-Ланке и в России.

Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Эксперты добавили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.

Ведомство разработало проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.