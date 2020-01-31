Скворцова поручила создать штаб для предупреждения распространения коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова поручила создать штаб для предупреждения распространения нового коронавируса на территории России. Об этом сообщается на сайте ФМБА России.

В ведомстве рассказали, что Скворцова провела видеоселекторное совещание, на котором обсуждались вопросы недопущения возможного распространения коронавируса в России. Помимо штаба, также были представлены разработанные центром имени Бурназяна дорожные карты по диагностике заболевания, маршрутизации пациентов и методики лечения.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Число инфицированных к настоящему моменту составляет уже более 9 тысяч человек, число летальных исходов достигло 213 человек. Накануне сообщалось о 8 152 заболевших и 171 умершем.

Заболевшие новым вирусом выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Эксперты добавили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.

Ведомство разработало проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.