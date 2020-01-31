МФТИ установит инфракрасные термометры для профилактики коронавируса

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Московский физико-технический институт (МФТИ) установит инфракрасные термометры для бесконтактной термометрии всех проходящих через турникеты на входах. Об этом сообщает пресс-служба института.

Это станет одной из профилактических мер вуза против распространения коронавируса. В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина (МГЮА) тем временем усилили контроль за ежедневной уборкой всех помещений, сообщает Агентство "Москва".

Проректор по учебной и методической работе МГЮА Мария Мажорина уточнила, что в вузе обучаются несколько человек из КНР. В университете ввели контроль за их перемещением и термометрией.

Проводится профилактическая работа с преподавателями, административным персоналом и студентами. В университете сформирована рабочая группа, которая занимается конкретным перечнем мероприятий, отметила Мажорина.

Китайским студентам в Москве предлагали продлить каникулы. Роспотребнадзор также порекомендовал организациям, где работают граждане Китая, продлить их отпуск.

Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Мэр взял ситуацию на личный контроль.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Новая форма пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, стала причиной гибели 213 человек, а число зараженных достигло 9692.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем.