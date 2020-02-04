РФ готовится к возможному распространению коронавируса в стране

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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможному масштабному распространению инфекции, сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой, выступая на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

"Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране, мы пока не можем прогнозировать, потому что у нас нет достаточно точных коэффициентов, которые мы можем ввести в свою математическую модель. Но это ни в коем случае не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции", – цитирует его РИА Новости.

Он заверил, что с масками и лекарствами в России все в порядке – есть как минимум двухнедельный запас. По словам Краевого, тот факт, что у России до сих пор нет штамма коронавируса, тормозит создание противовирусной вакцины. Он заметил, что создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Кроме того, это займет буквально несколько месяцев – от двух до пяти.

Также замминистра отметил, что в СМИ есть информация о том, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы.

"Коронавирус, к сожалению, не до конца изучен. Многие из вас слышали, я это не подтверждаю и не опровергаю, я просто говорю, что данной инфекцией преимущественно поражаются в данный момент представители мужского пола монголоидной расы", – сказал Краевой.

В свою очередь, замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский отметил, что новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано. Он напомнил, что всего на территории страны зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших – граждане Китая, они госпитализированы.

При этом Смоленский считает, что на внутренних рейсах в РФ необходим дополнительный контроль в рамках борьбы с коронавирусом. Кроме того, замглавы Роспотребнадзора заявил, что новый коронавирус поражает всех, вне зависимости от национальности и этнических корней.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.

Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний. Также власти РФ приняли решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Часть рейсов переведут на чартерный режим работы, то есть пассажирам будет необходимо сверяться с авиаперевозчиком по поводу даты вылета.

Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.

Роспотребнадзор рекомендовал ассоциациям предпринимателей продлить отпуска тем работникам из Китая, которые уехали на отдых домой. Каникулы, предусмотренные законодательством, предложили продлить "до особого распоряжения".