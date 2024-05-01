В Минфине США заявили, что новые санкции нацелены на ОПК РФ и снабжающих его лиц и фирмы

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В американском министерстве финансов утверждают, что новый пакет антироссийских санкций нацелен на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ и ее "программы создания химического и биологического оружия", а также якобы снабжающих ее физических и юридических лиц из третьих стран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, санкции распространяются на "компании и граждан в третьих странах, которые помогают России закупать ключевые компоненты для оружия или оборонного производства". Всего, как указано в заявлении, новые санкции охватывают "почти 300 целей".

Помимо этого, новые ограничения США нацелены на подрыв производства энергии в РФ, в частности проекта "Арктик СПГ – 2". Это следует из пояснительного документа, распространенного Госдепом Соединенных Штатов. Также утверждается, что введенные ранее санкции якобы уже "затруднили производство энергии в рамках проекта" и привели к значительному увеличению стоимости его реализации.

Ранее США ввели антироссийские санкции против физлиц и организаций. Согласно лицензии Минфина, в санкционный список попали 29 физических лиц, более 250 юридических и 16 морских судов.