Минфин США продлил разрешение на сделки по энергоносителям с банками РФ

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Минфин Америки продлили до 1 ноября 2024 года разрешение проводить связанные с энергетикой транзакции с банками РФ, попавшими под американские санкции. Это указано в лицензии, опубликованной на сайте министерства.

Согласно документу операции можно проводить с ЦБ РФ, ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, Альфа-банком, Совкомбанком, Росбанком, банками "Зенит", "Открытие" и "Санкт-Петербург", а также любыми другими организациями, где им принадлежит доля не менее 50%. Речь идет о транзакциях, ранее запрещенных президентским указом, на основе которого были введены американские рестрикции.

В лицензии уточняется, что под транзакциями в энергетике понимаются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти.

До этого генеральная лицензия продлевалась в октябре 2023 года до до 1 мая 2024-го.

Ранее Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям Соединенных Штатов в отношении торговли металлами. Торговую лицензию изменили: теперь лицам из Великобритании запрещено приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, произведенный после 23:59 12 апреля 2024 года.