Британия присоединилась к санкциям США против РФ в отношении торговли металлами

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Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США в отношении торговли металлами. Об этом со ссылкой на британское правительство сообщает РИА Новости.

Так, в торговую лицензию внесли изменения, по которым лицам из Великобритании запрещено приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, произведенный после 23:59 12 апреля этого года.

Ранее власти США запретили ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. В Минфине США считают, что данные санкции ограничят использование металлов из РФ на мировых биржах.

До этого сообщалось, что российская сторона ввела санкции и запретила въезд в страну 22 представителям государственных органов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании.