Минторг США включил в черные списки три организации из РФ

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Министерство торговли США включило в черные списки три организации из России, шесть – из Китая и две – из ОАЭ. Об этом сообщается в Федеральном реестре – сборнике официальных документов правительства Соединенных Штатов.

По данным реестра, в перечень попали российские компании "ОДК-СТАР", "Дельта аэро" и "Аэросила".

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру американского Минторга, утверждает, что эти организации действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США.

В феврале Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу. В санкционный список тогда попали 63 компании из России, 16 – из Турции, 8 – из Китая, 4 – из ОАЭ, 2 – из Киргизии, по одной – из Южной Кореи и Индии.

По данным министерства, компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в РФ, где она использовалась в интересах ВС и спецслужб.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отмечала, что Запад планирует существенно ужесточить режим санкций против РФ за счет новых рестрикций. Она добавляла, что новый пакет санкций будет "сокрушительным" и включит в себя "сотни, сотни и сотни" рестрикций.