Минторг США ввел связанные с РФ экспортные ограничения против 93 компаний

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Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу. Об этом пишет РИА Новости.

В документе указано, что в санкционный список попали 63 компании из России, 16 – из Турции, восемь – из Китая, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Южной Кореи и Индии.

По данным министерства, компании участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в РФ, где она использовалась в интересах ВС и спецслужб.

Ранее американский президент Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о том, что США вводят более 500 санкций против России. Он уточнил, что новые ограничения устанавливаются из-за событий на Украине и смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отмечала, что Запад планирует существенно ужесточить режим санкций против РФ за счет новых рестрикций. Она добавляла, что новый пакет санкций будет "сокрушительным" и включит в себя "сотни, сотни и сотни" рестрикций.

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