Запад ужесточит режим санкций против РФ и пресечет возможности их обхода – Нуланд

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Запад планирует существенно ужесточить режим санкций против РФ за счет новых рестрикций, которые будут введены 23 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Эти рестрикции в предстоящие дни будут существенно ужесточены, когда мы и наши партнеры объявим о новых масштабных пакетах санкций, которые направлены в том числе на то, чтобы задушить усилия России по обходу [уже введенных ранее Западом] ограничительных мер", – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, новый пакет санкций будет "сокрушительным" и включит в себя "сотни, сотни и сотни" рестрикций. Нуланд уточнила, что большинство новых санкций США разработаны против российского ОПК.

Ранее стало известно, что США 23 февраля сообщат о новом масштабном пакете антироссийских санкций из-за смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По словам представителя Белого дома по нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден попросил ввести санкции, чтобы призвать российскую сторону к ответу по поводу ситуации с умершим политиком.

