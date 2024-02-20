Белый дом анонсировал новые санкции против России из-за смерти Навального

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США 23 февраля уведомят о новом масштабном пакете антироссийских санкций из-за смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, передает Reuters.

По его словам, ввести новый пакет санкций против России попросил президент США Джо Байден, чтобы призвать российскую сторону к ответу по поводу ситуации с Навальным. Новые ограничения будут введены в связи с СВО, проводимой на Украине.

Других подробностей Кирби не привел, сославшись на условия, в рамках которых не принято разглашать содержание санкций до их введения.

О смерти Навального появилась информация днем 16 февраля. Он скончался в исправительной колонии № 3. По сведениям УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, самочувствие политика ухудшилось после прогулки, во время которой он потерял сознание. Медики пытались реанимировать его, однако спасти не удалось.

Спустя время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения супруги осужденного Юлии Навальной в адрес Владимира Путина, которая заявила о якобы причастности главы государства к гибели ее мужа. По словам Пескова, такие заявления являются абсолютно голословными.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что примет целый ряд вариантов действий из-за гибели политика.

