В больнице ЯНАО заявили, что врачи пытались реанимировать Навального полчаса

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Бригада скорой помощи пыталась реанимировать Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) более получаса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Лабытнангской городской больницы.

По данным медучреждения, врачи были в пути 7 минут, а еще 2 минуты понадобилось, чтобы попасть через территорию колонии к заключенному. К этому моменту реанимацию проводили штатные медики из колонии.

"Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия <...> однако пациент скончался", – отметили в больнице.

Между тем председатель общественной наблюдательной комиссии ЯНАО Данила Гонтарь заявил, что ОНК не получала жалоб на условия содержания из колонии, где отбывал срок Навальный, пишет ТАСС.

"Состояние колонии абсолютно соответствующее нормативным требованиям <...> обеспечивается нормальное питание, нормальный температурный режим, там нет перелимита", – уточнил он.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. Осужденный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали результатов и врачи констатировали его смерть.

Уточнялось, что он также не жаловался в ОНК ЯНАО на свое здоровье. Жалоб не поступало и в адрес уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным местного управления СК РФ, следователи уже начали расследовать причины смерти осужденного.