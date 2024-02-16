Байден заявил, что США рассматривают варианты действий в связи со смертью Навального

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Соединенные Штаты рассматривают "целый ряд вариантов действий" в связи со смертью Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление президента США Джо Байдена перед журналистами в Белом доме.

"Мы рассматриваем целый ряд вариантов действий. Скажу пока только это", – ответил он на вопрос о возможности Вашингтона ужесточить санкции против Москвы из-за смерти Навального.

Информация о смерти политика в исправительной колонии № 3 поступила днем 16 февраля. После прогулки Навальный почувствовал недомогание и почти сразу потерял сознание. Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными.

В Лабытнангской городской больнице рассказали, что бригада скорой помощи пыталась реанимировать Навального более 30 минут.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Владимиру Путину доложили о случившемся. Он добавил, что причину смерти выяснят врачи.

Официальный представитель Кремля также назвал заявления Запада о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, учитывая, что причину смерти до сих пор не выяснили.

В свою очередь, МИД РФ отметил, что реакции западных представителей на инцидент были подготовлены заранее.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО