Кремль назвал оголтелыми и недопустимыми заявления Запада насчет смерти Навального

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Кремль считает звучащие со стороны западных стран заявления насчет смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) "оголтелыми и абсолютно недопустимыми", учитывая, что пока нет никакой информации о причинах его смерти. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что это абсолютно оголтелые (высказывания. – Прим. ред.). Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы", – подчеркнул он.

Кроме того, МИД РФ в своем телеграм-канале отметил, что реакции западных представителей на сообщение о смерти Навального были заготовлены заранее.

"За небольшой промежуток времени, в течение двух часов (с 14:19), западные политики и подручные им СМИ сумели как будто получить результаты еще не проводившейся судмедэкспертизы, провести расследование, обвинить Москву и вынести вердикт", – говорится в публикации.

В российском дипведомстве уверены, что все реакции были заготовлены заранее.

Более того, указали в министерстве, реакция западных политиков, лидеров и прессы на сообщение о смерти Навального продемонстрировала их цинизм, лицемерие и беспринципность.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 сообщили днем 16 февраля. Он почувствовал недомогание после прогулки и почти сразу потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали результатов.

Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти политика. Он уточнил, что причину смерти Навального выяснят медики.

В свою очередь, МИД РФ призвал Вашингтон проявить сдержанность из-за смерти политика и дождаться результатов медэкспертизы. Там подчеркнули, что смерть человека всегда является трагедией.

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