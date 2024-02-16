Алексей Навальный умер в колонии

Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. Об этом заявили в пресс-службе УФСИН по ЯНАО.

По данным службы, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", – уточнили в пресс-службе.

Однако проведенные медиками реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. В итоге врачи скорой помощи констатировали смерть Навального. В настоящее время причины смерти устанавливаются, добавили в УФСИН.

ФСИН РФ направит комиссию в ИК № 3 для расследования факта скоропостижной смерти Навального. В комиссию, которую направляют в соответствии с установленным порядком, включат руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.

Навального задержали в начале 2021 года. Позднее его условный срок по делу "Ив Роше" был заменен реальным – его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Затем Мосгорсуд приговорил его еще к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о создании экстремистского сообщества.