В Москве проходит заседание по делу Навального

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В Бабушкинском суде в выездном формате началось заседание Мосгорсуда, на котором рассмотрят жалобы защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным.

Отмечается, что апелляцию по замене срока рассматривает судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уточнялось, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу ФСИН и прокурора. Представитель федеральной службы рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, Навальный семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.

Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

Спустя месяц, 23 ноября, Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и занимается восстановительными процедурами, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он находился на лечении.