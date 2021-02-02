Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после условного приговора

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Алексей Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Об этом заявил представитель ФСИН в ходе заседания в Мосгорсуде по вопросу замены осужденному условного срока на реальный.

Он подчеркнул, что после вынесения приговора Навального уведомили надлежащим образом об условиях надзора, однако тот еще до госпитализации регулярно нарушал условия условного осуждения.

Помимо этого, Навальный семь раз не явился на регистрацию в УИИ. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.

В свою очередь, прокурор заявил, что Навальный не представлял сведения во ФСИН о своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года.

"Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клиники "Шарите" о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру", – цитирует представителя надзорного ведомства РИА Новости.

В связи с этим ФСИН попросил суд отменить Навальному условный срок и исполнить наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии.

Интересы Навального представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, он сам участвует в заседании, находясь в "аквариуме". В зале также присутствуют супруга Навального Юлия и журналисты.

Навального обвиняют в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

Спустя месяц, 23 ноября, Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и занимается восстановительными процедурами, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он находился на лечении.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.

До этого в отношении Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела – о хищениях в компании "Кировлес". В июле 2013 года Алексея Навального приговорили к 5 годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.