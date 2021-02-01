Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Басманный районный суд отправил под домашний арест пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш до 23 марта 2021 года", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Уточняется, что в суде рассматривалось уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции, которая прошла в Москве 23 января. Делопроизводство началось по части 1 статьи 236 УК РФ.

Ранее сообщалось, что на несогласованных мероприятиях в столице были выявлены 19 человек с COVID-19. При этом, согласно действующим правилам, они были обязаны находиться на самоизоляции.

