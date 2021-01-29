Все фигуранты дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве взяты под домашний арест

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Олег Навальный, активистки Любовь Соболь и Мария Алехина, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и координатор штаба Навального Олег Степанов были заключены под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января. Решение принял Тверской суд Москвы, сообщает ТАСС.

"Ходатайство следственных органов об избрании для фигурантов меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 23 марта было удовлетворено", – говорится в сообщении.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

Ранее сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, прошедших 23 января в разных регионах России. Также проводятся шесть доследственных проверок.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.