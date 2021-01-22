ГП повторно предостерегла о недопустимости призывов к незаконным акциям 23 января

16:55
В Генпрокуратуре напомнили об ответственности за призывы к несанкционированной акции
Генпрокуратура РФ выпустила предупреждение о незаконности массовых акций 23 января.
"В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона 23 января текущего года, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий", – сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.
По его словам, призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.
Как напомнил Иванов, если во время публичных мероприятий будут провокации или попытки насильственных действий, поведение участников могут квалифицировать по статье 212 УК РФ.
"Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151.2 Уголовного кодекса", – уточнили в ведомстве.
Ранее жителей столицы предупредили об ответственности за участие в акциях 23 января.
В ГУ МВД по городу попросили граждан не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных мероприятиях, а также соблюдать законные требования правоохранителей.
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