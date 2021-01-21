МВД: привлечь за призывы участвовать в незаконных мероприятиях можно до их проведения

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Сотрудники министерства внутренних дел готовы обеспечить общественный порядок во время несанкционированной уличной акции, запланированной на 23 января. Об этом рассказал первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

По данным ведомства, к ответственности будут привлекаться люди, призывающие участвовать в этой акции.

"Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране", – уточнил Горовой в ходе выступления на коллегии столичного главка МВД.

Первый замглавы МВД РФ добавил, что у стражей порядка есть все правовые основания, чтобы до акции привлекать к административной ответственности всех, кто призывает в ней участвовать. Речь идет о рассылке письменных обращений и любых публикаций в Сети на эту тему.

Ранее Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" удалить призывы к участию подростков в протестах. Руководству социальной сети по требованию Генпрокуратуры направлено уведомление о недопущении распространения информации, которая может вовлечь несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия.

Кроме того, от участия и призывов к незаконным массовым акциям предостерегли в Генпрокуратуре.