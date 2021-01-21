МВД: привлечь за призывы участвовать в незаконных мероприятиях можно до их проведения

13:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники министерства внутренних дел готовы обеспечить общественный порядок во время несанкционированной уличной акции, запланированной на 23 января. Об этом рассказал первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.
По данным ведомства, к ответственности будут привлекаться люди, призывающие участвовать в этой акции.
"Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране", – уточнил Горовой в ходе выступления на коллегии столичного главка МВД.
Первый замглавы МВД РФ добавил, что у стражей порядка есть все правовые основания, чтобы до акции привлекать к административной ответственности всех, кто призывает в ней участвовать. Речь идет о рассылке письменных обращений и любых публикаций в Сети на эту тему.
Ранее Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" удалить призывы к участию подростков в протестах. Руководству социальной сети по требованию Генпрокуратуры направлено уведомление о недопущении распространения информации, которая может вовлечь несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия.
Кроме того, от участия и призывов к незаконным массовым акциям предостерегли в Генпрокуратуре.
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