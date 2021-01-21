Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" удалить призывы к участию подростков в протестах

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Роскомнадзор направил руководству социальной сети "ВКонтакте" требование удалить призывы к участию в протестах среди несовершеннолетних. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте надзорного ведомства.
"В связи с выявлением в социальной сети "ВКонтакте" случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий", – сообщает Роскомнадзор.
Кроме того, руководству соцсети по требованию Генпрокуратуры направлено уведомление о недопущении распространения информации, которая может вовлечь несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия.
Ранее сообщалось, что аналогичное требование было направлено социальной сети TikTok.
В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому в стране вводятся штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента. Санкции для граждан составят от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч, для юрлиц – от 3 до 8 миллионов рублей.
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