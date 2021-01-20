Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok удалить призывы к участию в протестах среди несовершеннолетних.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, в социальной сети распространялись материалы с призывами к участию в противозаконных протестных мероприятиях.

В ведомстве призвали социальные сети, информационные ресурсы и СМИ не допускать распространения противоправной информации, которая вовлекает в какие-либо незаконные действия несовершеннолетних.

Аналогичное требование Роскомнадзор направил руководству социальной сети "ВКонтакте".

В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента. В случае неудаления информации штрафы для граждан составят от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч, для юрлиц – от 3 до 8 миллионов рублей.

